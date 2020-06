JULGUSTAV LUBADUS: koroonaviirus PlayStation 5 hinda ega saadavust ei mõjuta 

CNET-iga suhelnud Ryan väidab, et kuigi koroonaviirus muutis töötegemisviise, ei mõjuta pandeemia PlayStation 5 (seni veel väljakuulutamata) hinda ega saadavust. Varasemalt on väidetud, et PS5 jõuab turule esialgu limiteeritud koguses.

Samas ei tähenda see, et konsoolide saadavus ei võiks nõudlusele jalgu jääda. Ka Sony eelmine seade, PlayStation 4 osutus oodatust tunduvalt populaarsemaks ning seetõttu oldi kogustega kimpus. Küll on aga kindel, et (samuti väljakuulutamata) ilmumiskuupäev ei nihku ning PS5 jõuab turule käesoleva aasta lõpus.