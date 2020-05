SAHINAD: PlayStation 5 näeb välja nagu traditsiooniline konsool, kordades paksem kui PS4 Pro 

PlayStation 5 pult DualSense Foto: Sony

PlayStaton 5 ametlik esitlus on käega katsutav, täpsemalt peaks see toimuma järgmisel nädalal . Inimeste huvi on õigustatult laes. On ju Microsofti järgmise põlvkonna konsooli kohta jagatud ohtralt infot. Muuseas teame, milline see välja näeb ( nagu külmik! ). Sama ei saa öelda Sony mängumasina kohta.