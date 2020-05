KONKREETNE NÕUE: kõik uued PS4 mängud peavad jooksma ka PlayStation 5 peal 

Sony on edastanud kõnealuse käsu kõikidele arendajatele, kes valmistavad parasjagu oma toodet ette sertifikaatide taotlemiseks, vahendab Eurogamer . Nõue puudutab eelkõige mänge, mis jõuavad Sony kätte testimiseks peale käesoleva aasta 13. juulit. On seega arendajate teha , et teos jookseks täpselt samasuguselt nii PlayStation 4 kui ka PlayStation 5 peal.

Märtsis lubati, et kõik PlayStation 4 mängud hakkavad olema mängitavad ka PlayStation 5 peal, ent too protsess võtvat aega, Tundub, et uus nõue arendajatele on viis protsessi natukenegi kiirendada.