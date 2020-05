Mis on parem kui üks tasuta mäng? No muidugi kaks tasuta mängu! 

Nüüd on võimalik see täiesti tasuta endale saada. Nimelt on sel nädalal Epic Gamesi poes tasuta ära jagatav „Borderlands: The Handsome Collection“, mis sisaldab kahte mängu: „Borderlands 2“ ja „Borderlands: The Pre-Sequel“. Esimene neist ilmselgelt seeria teine osa, tal sabas sörkiv teos aga esimese kahe episoodi vahele jääv lisalugu.