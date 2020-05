Tundub, et võltslootus „GTA 6“ varajasest ilmumisest on tagasi menüüs, poisid! 

Nüüd on Take Two situatsiooni ka ise kommenteerinud. Nende sõnul ei saa kõrge summa (89 miljonit dollarit) ja „GTA 6“ ilmumise vahele võrdusmärki joonistada. Nimelt on kõnealused summad planeeritud vaid kolmanda osapoole mängude reklaamimiseks. See tähendaks, et Take Two alla kuuluv Rockstar Games ning nende looming tolle rahaga kokku ei puutu.

Samal teemal Uudised „TEINE TASE“ | VIDEO | Koroonakriisi järjekordne ohver Mida saame sellest järeldada? Esimesena muidugi seda, et taaskord on avatud kõik uksed, et õhkõrnad lootused „GTA 6“ peatsest ilmumisest neist sisse pugeda saaksid. Hõlpsam elu on kõikidel kuulujutuveskite jahvatajatel ja võltsuudiste kribajatel.

Samas, kui võtta Take Two sõnu absoluutse tõena, võib ridade vahelt välja lugeda asjaolu, et „GTA 6“ ilmumisaken võib jääda veelgi kaugemasse tulevikku. Kui varasemalt on sarnane olukord aset leidnud (s.t. majandusdokumentide lekkimine ning nendes leiduva suure reklaamisumma ilmnemine), viitas see korrektselt suurteose „Red Dead Redemption 2“ ilmumisele.

Sellest tulenevalt saame eeldada, et „GTA 6“ reklaamisumma oleks võrdväärselt suur. Kui uurida lähemalt aga Take Two dokumente, milles tuuakse välja vaid viie järgneva aasta prognoosid, tekib küsimus, et kas tõesti plaanitakse järgmise „Grand Theft Auto“ promomisele vähem kulutada?