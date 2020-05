„TEINE TASE“ | VIDEO | Koroonakriisi järjekordne ohver 

Tehnilised probleemid pole meid kodustuudios lindistades kordagi maha jätnud. Sel korral on need saatest välja puksinud Steni, kelle mikrofon lihtsalt ei taha ülejäänutega koostööd teha. Õnneks on olemas nii Allan, Ragnar kui ka Henryk, kes saavad rääkida sellest, et „Mafia II“ on hea mäng, mis omab siiski ka ohtralt vigu. Samuti võetakse pulkadeks lahti saate karmima kriitiku Criitiku viimane tagasiside.