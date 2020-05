LÕPUKS OMETI! PlayStation 5 esmaesitlus võib aset leida juba järgmisel nädalal 

PlayStation 5 pult DualSense Foto: Sony

Kui Microsoft avaldas juba möödunud aasta lõpus, milline nende uue generatsiooni konsool Xbox Series X välja nägema hakkab, siis Sony on PlayStation 5 kiivalt vaka all hoidnud. Seni oleme näinud vaid uut pulti . Tundub, et ootamine saab aga peagi lõpu.