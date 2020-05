Uudised ABSOLUUTNE ŠOKK: „GTA 6“ ilmumine on alles aastate kaugusel Toimetas Sten Kohlmann , täna, 11:25 Jaga: M

GALERII

Foto: Kuvatõmmis

Eestlaste vaieldamatu lemmikmänguseeria „GTA“ kuues osa on lasknud end kriminaalselt kaua oodata. Pole aga kahtlustki, et see ootamine jätkub. Seda kinnitasid ka Take Two hiljutised majandusdokumendid.