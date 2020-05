Üks juunikuistest PS Plus mängudest on „Call of Duty: WWII“. Kas teiseks võiks olla „Spider-Man“? 

Selleks on 2017. aastal ilmunud Teise ilmasõja teemaline üksikisikuvaates tulistamismäng „Call of Duty: WWII“. Teose arendajaks on Sledgehammer Games, kelle resümeesse kuulub veel ka „Call of Duty: Advanced Warfare“ ning Inifnity Wardiga kahasse arendatud „Call of Duty: Modern Warfare 3“.



„Call of Duty: WWII“ on allalaetav juba alates 26, maist. See pole aga ainus mäng, mis teenuse kasutajateni jõuab. Traditsiooniliselt jagatakse igakuiselt välja vähemalt kaks mängu ning internet arvab, et teab, mis teiseks pakkumiseks võib olla.

Nimelt vahendab VG247, et Insomniac Gamesi avatud maailmaga seiklusmäng „Marvel's Spider-Man“ tavaversioon on UK PSN poes tasuta saadaval. Siiski pole välistatud, et tegu on kõigest tehnilise veaga, seega tasuks ära oodata Sony ametlik teadaanne. Kompanii lubas ülejäänud mängu(de) kohta infot jagada käesoleva nädala jooksul.