Endised PlayStation 4 eksklusiivmängud on nüüdsest ka endised Epic Gamesi eksklusiivmängud 

Siiski ei rõõmustanud uudis toona kõiki PC-mängureid. Nimelt oli teosed endale napsanud Epic Games, kelle võrdlemisi värske arvutimängude müügiplatvorm tegeles justnimelt eksklusiivsuslepingute valmis vorpimisega. Nii pididki kõik, kel sooviks „Heavy Raini“, „Beyond: Two Soulsi“ (kus astusid üles ka tuntud Hollywoodi näitlejad) või „Detroit: Become Humanit“ mängida, see pidi leppima Epic Games Store'i kasutamisega.