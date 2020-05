VÕLAD KIPITAVAD? Vutiklubi Manchester United kaebas kohtusse populaarse jalgpallimängu tegijad 

Klubile valmistab muret viis, mil moel teose arendajad nende nime mängus kasutavad, vahendab The Guardian. „Football Manager 2020“ on mahukas simulaatorimäng, kus kasutaja saavad juhatada enda poolt valitud klubi. Valik on rikkalik: 53 riiki, 118 erinevat liigat.

Arendaja väidab, et klubi nime kasutatakse seaduslikult, kuna tegemist on õigustatud viitega Manchester Unitedi klubile jalgpalli kontekstis. Reaalne ManU väidab, et arendajate teguviis kahjustab vutiklubi firmamärki ning fakt, et klubi tegeliku logo asemel kasutatakse mängus üldist puna-valget teksti, omab negatiivset efekti.

Klubi esindaja Simon Malynicz väitis eelistungil, et Manchester Unitedi nimi on üks maailma tuntuimatest brändidest. See, et „Football Manager 2020“ kasutab vaid klubi nime, röövib ManU-lt võimaluse litsentsi müüa. Tema sõnul on inimesed harjunud nägema klubi nime kõrval ka selle ikoonilist logo ning selle võimaluse puudumise näol on tegemist firmamärgi kahjustamisega.

Muuseas palus Malynicz kohtunikul lisada hagisse ka lisapunkt, mis lubaks keelustada kasutajatel mängu modifikatsioone lisada. Näiteks on võimalik mänguritel ManU logo ise teosesse lisada. Malyniczi sõnul julgustavad mängu loojad kasutajaid selliselt käituma.

Sports Interactive ja Sega Publishing väidavad, et Manchester United on sellisel moel eksisteerinud seeria mängudes juba aastat 1992 ning klubil pole nimekasutusega varasemalt ühtegi probleemi olnud.

Samuti on aastate jooksul saadetud mitmele ManU mängijale ja töötajatele tasuta koopiaid ning tagasiside on olnud alati positiivne. Mullu väitis klubi treener Ole Gunnar Solskjaer, et kasutas mängu abi kohtumise ettevalmistamisel.