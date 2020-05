„Call of Duty: Mobile“ võib peagi saada „Warzone'i“ põnevaima mänguelemendi 

Selleks on Gulag. Tegemist on mehaanikaga, mis annab lahingus langenud mängijale veel ühe võimaluse tagasi sõjaväljale naasta. Nimelt asetatakse kaks sõdurit vangla pesuruumides vastamisi ning duelli võitja saab langevarjuga kaardile langeda.

„Call of Duty: Mobile“ ametlik Twitteri konto postitas video, milles näha rida pesuruumist leiduvaid kraanikausse. Neid saatis sõnum: „Ettevaatust, märjana libe. Peagi tulemas „Call of Duty: Mobile'i!““

Paljud usuvad, et sellega antakse mõista, et Gulag jõuab ka mobiilsesse versiooni. Samas ei ole välistatud, et tegemist saab olema vaid kaardiga traditsioonilise mitmikmängu tarbeks.

Olgu sellega, kuidas on, kuid teose populaarsust see tõenäoliselt ei mõjuta. „Call of Duty: Mobile“ on praeguseks ligi meelitanud üle 150 miljoni mängija. „Call of Duty: Warzone'il“ on vastu näidata vaid 60 miljonit.