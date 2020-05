Robin „ropz“ Kool kommenteerib turniiri kehva kohta: „Need tulemused on huvitavad.“ 

Kool ise oli turniiri tulemust kommenteerides napisõnaline. Twitterisse jõudis vaid üksainus lause: „Need tulemused on huvitavad.“ Sõna „huvitav“ leiab kasutust reeglina eelkõige vanaemade poolt siis, kui neile miski ei meeldi, ent nad ei taha seda otse välja öelda. On arusaadav, et ka Koolile möödunud nädala sooritus meele järgi ei ole.