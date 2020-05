Selgus „Valoranti“ ilmumiskuupäev ning see on varem kui arvasime 

Juba veebruarikuus meieni jõudnud esimesed muljed olid positiivsed. Kunagine „CS:GO“ proff kõrvutas Riot Gamesi teost Valve'i taktikalise tulistamismänguga ning sõnas, et uus tulija on peaaegu sama hea kui vana klassika. Põhjust on, kuna mõlema puhul on tegemist 5v5 taktikalise tulistamismäruliga, ent „Valorant“ lisab valemisse ka overwatchilikud supervõimed.