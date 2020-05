VÕIMAS! „GTA V“ ja „RDR 2“ on kokku müüdud juba üle 160 miljoni eksemplari 

Stuudio vaieldamatuks lipulaevaks on 2013. aastal ilmunud „GTA V“, mis oma kõrgele vanusele hoolimata jätkuvalt ääretult populaarseks on osutunud. Seda on praeguseks hetkeks müüdud üle 130 miljoni eksemplari.

Teiseks edulooks on aga paar aastat tagasi ilmunud avatud maailmaga kauboiseiklus „Red Dead Redemption 2“. Kõnealune mäng on praeguseks kokku kogunud üle 31 miljoni müügi.

Take Two lubas, et toetab mõlema teose võrgumängu veel pikalt. Kes ridade vahelt lugeda soovib, see võib jõuda järeldusele, et „GTA 6“ veel nii pea ei ilmu...