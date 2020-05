„TEINE TASE“ | VIDEO | Kas „Mafia II“ on tõesti parem kui „GTA V“ ja „RDR 2“? 

Sten on näpud taha saanud „Mafia II: Definitive Editionile“ ning nii saabki saates meenutatud häid vanu aegu. Vestluse käigus selgub, et juba 2012. aastal ilmunud teoses leidus elemente, mida hiljem ilmunud uuemates mängudes nagu „GTA V“ või „Red Dead Redemption 2“ naljalt ei leia. Samuti räägime, milliseid emotsioone tekitas „Ghost of Tsushima“ mänguvideo. Mis meeldis, mis mitte?