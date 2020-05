Arvutimängude müügiga tegelev G2A tunnistas, et nende äri pole päris üdini aus 

Möödunud aastal kuulutas G2A kindlameelselt, et neil on mänguarendajatele pakkumine, millest on raske keelduda. Nimelt lubati läbi viia uurimine ning kui selle käigus selguks, et kompanii poes müüakse varastatud mänguvõtmeid, saavad arendajad raha kümnekordselt tagasi. Sellest pakkumisest haaras kinni vaid üks stuudio, ehitamis- ja manageerimismängu „Factorio“ looja Wube Software.

Algselt pidi G2A uuringu läbi viima kolmas, sõltumatu osapool. Situatsioon lõppes aga sellega, et G2A asus ise asja kallale. Selle tulemuseks oli tõdemus, et kompanii peab tõepoolest Wube Software'ile paraja summa välja käima. Stuudio hinnangul oli neilt varastatud 321 võtit, millest 198 müüdi G2A poes. Nüüd maksab G2A mängustuudiole 39 600 dollarit.

Enda kodulehel väidab G2A, et kogu situatsioon on kahetsusväärne kõigi osapoolte, s.h. nende endi jaoks, kuna nad „olid sunnitud“ varastatud mänguvõtmeid vahendama. Hilisemas kommentaaris Polygonile öeldi, et on aastate jooksul nende suunas saadetud kriitikast lõpuks õppust võtnud. Samuti väideti, et varastatud võtmetega hangeldavad nende lehel vaid väike kogus kasutajaid.