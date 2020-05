KAVAL TRIKK! „Warzone“ sisaldab ohtralt vihjeid tänavuse „Call of Duty“ kohta 

Juba varasemalt oleme kirjutanud sellest, et tõenäoliselt on sel sügisel ilmuv „Call of Duty“ 2010. aastal ilmunud „Black Opsi“ uusversioon. Seda näikse kinnitavat ka „Warzone'i“ kaardil leitavad punkrid, mille sisse ametlikult küll veel piiluda ei saa. Siiski on suutlikumad mängurid end ukse vahelt sisse pressida ning märganud, et punkris on peidus külma sõja aegsed relvad ja tehnika.