„Overwatch“ tähistab oma 4. sünnipäeva kolm nädalat kestva pidustustega 

Overwatch Anniversary 2020 nime kandev sündmus leiab aset kõikidel platvormidel. See tähendab, et nii PC, Playstation 4 kui ka Xbox One'i mängijad saavad vahemikus 19. mai kuni 9. juuni uuesti ligipääsu erinevatele erilistele mängulaadidele (reeglina teatud sündmuste raames, nt jõulud, halloween jms), mis aja jooksul on mängu jõudnud.