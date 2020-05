Varia SALAJASED FÄNNID? Animasari „American Dad“ viis CIA agendid „Overwatchi“ e-sporditurniirile Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:38 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis

Iga päev annab erinevatele mänguvõõrastele inimestele uusi võimalusi avastada, et e-sport on reaalne asi, mis eksisteerib. Tundub, et lõpuks on sellest aru saanud ka populaarse Ameerika animaseriaali „American Dad“ tegijad.