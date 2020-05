SAHINAD: kas selgus järgmine PlayStation 4 mäng, mis PC peale jõuab? 

Nüüd on ringlema hakanud uued kõlakad. Sel korral keerlevad need ümber 2015. aastal ilmunud märulirollika „Bloodborne'i“. From Software'i poolt loodud teos sarnaneb stuudio varasemate mängudega selle poolest, et pakub mängijale korralikku väljakutset ning nõuab tohutult kannatust.

Väljaandele Respawn First teadaolevalt töötab Sony selle kallal, et kõnealune mäng arvutile tuua. Allika sõnul võime sel korral kinnitust oodata kuni 10 kuud ning vahepeal võib Sony avaldada mõne muu mängu, mis eksklusiivsuse taaga enda õlgadelt raputab.

Kui „Bloodborne“ peaks arvutile jõudma, toetakse see PlayStation Worldwide Studios juhi Hermen Hulsti märtsikuist väidet, et kui Sony enda mänge arvutile toob, on tegemist eelkõige teostega, mille ilmumiskuupäevast mõnda aega möödas. Siiski tasub silmas pidada, et praegu on tegemist kõigest kuulujutuga.