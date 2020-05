USKUMATU! See „Call of Duty: Warzone“ tiim elimineeris tervelt 80% matši vastastest 

Foto: Infinity Ward / Activision

Märtsi alguses (natuke enne karantiini algust) ilmunud battle royale mängu „ Call of Duty: Warzone “ on saatnud korralik edu. Teos on ligi meelitanud üle 60 miljoni mängija. Seega ei saa imestada, et nende sekka on sattunud ka neid, kelle virtuaalne verehimu on keskmisest kõrgem.