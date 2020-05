ON, MIDA OODATA? Juunikuus paljastatakse hulgaliselt uusi PlayStationi mänge 

Täpsemalt võiks lootust täis pilgukalendri poole pöörata, et seal juunikuu 4. päeva põrnitseda. Põhjus üpriski lihtne, nimelt peaks just tol kuupäeval meieni jõudma informatsioon uutest PlayStationi mängudest.

Hetkel pole sellele muidugi veel ametlikku kinnitust tulnud. Samuti ei saa me garanteerida, et näitamisele tulevad PlayStation 5 mängud. Siiski viitavad kõik märgid just sellele.



Hiljuti esmaesitleti meile Unreal Engine 5 mängumootorit, mis jooksis just nimelt Sony mängumasinal. Tundub, et PlayStation 5 tulevik on helge, isegi kui see oktoobris ei ilmu!