VIDEO | PlayStation 4 suvisest suurmängust „Ghost of Tsushima“ avaldati 18 minuti jagu uut materjali 

Foto: Sucker Punch / Sony

Tänavu oma viimast iseseisvat aastat tähistav PlayStation 4 lahkub areenilt paraja pauguga . Juunikuus jõuab meieni narratiivile rõhku panev zombimärul „The Last of Us 2“, juulikuus ilmub aga samuraiajastule auavalduse tegev „Ghost of Tsushima“. Just viimasest avaldas Sony uue mängupilti tutvustava video.