„Valorant“, veel ilmumata mäng, vaevleb juba petturite küüsis 

Foto: Riot Games

Ülipopulaarse MOBA mängu „League of Legends“ looja Riot Gamesi esimene katsetus luua üksikisikuvaates tulistamismärulit on juba praegu üpriski edukaks osutunud. Hetkel suletud beetas olev „Valorant“ on positiivselt vastu võetud . Nagu aga iga populaarse mänguga, on ka see ligi meelitanud ohtralt pettureid.