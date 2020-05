ÜLLATUS VÕI MITTE: mis siis on kõige levinum spordiala, millele tehakse panuseid?  

Samas ei ole aga kõik spordialad sugugi võrdsed. Aja jooksul on kogenud spordipanustajad jäänud ikkagi teatud alade juurde, mis on ühel või teisel põhjusel osutunud paremaks. Kasinohai teeb alljärgnevalt ülevaatliku kokkuvõtte spordialadest, mis on kõige tuntumalt levinud spordipanustamismaailmas ning jätkavad domineerimist pea igas panustamisportaalis.

1. Jalgpall

Jalgpall on ja jääb maailma enim panustatud spordialaks. Mõne allika kohaselt on lausa 80% spordipanustest seotud jalgpalliga. See pole ka suur ime, kuna jalgpall on tervikuna maailma kõige populaarsem spordiala. FIFA mõne aasta taguse statistika kohaselt oli jalgpallimängijaid kogu maailmas umbes 265 miljonit, mis oli võrdne umbes 4 protsendiga kogu maailma rahvastikust.

Kuna jalgpall on nii levinud, on maailmas sadu erinevaid liigasid ja tuhandeid matše, mis tähendab panustajate jaoks väga aktiivset „turgu“. Aktiivsed panustamisvõimalused üheskoos mitmekülgsete panustamismehhanismidega, mis on saadaval kihlveokontorite portaalides, muudavad jalgpalli ahvatlevaks valikuks ka uustulnukatele.

Omaette kategooria alt võib leida veel Ameerika jalgpalli, millele panustatakse eelkõige Ameerikas, mis on seal mandril samuti väga populaarne. Euroopa mastaabis on aga klassikaline jalgpall absoluutne valitseja panustamisvaldkonnas.

2. Hobuste võidujooks

Hobuste võidujooks on tõenäoliselt kõige vanem spordiala, millele üldse kihlvedusid on tehtud. Kohati lausa samastatakse kihlvedude tegemine hobuvõidujooksudega. Hobuvõidujooksud said alguse juba Vana-Kreeka ajast, seega on selle spordiala taga peidus pikk ajalugu.