Korduvalt ebaõnnestunud battle royale mäng naaseb äärmiselt jabura maksusüsteemiga 

„The Culling“ ilmus esimest korda 2017. aasta oktoobris ning kuigi esialgu suutis ta päris korraliku mängijabaasi ligi meelitada, hajus see peagi laiali. Suurimateks süüdlasteks olid toona tunduvalt populaarsemad battle royale mängud „PlayerUnknown's Battlegrounds“ ja „Fornite Battle Royale“. Nii lõpetatigi edasine arendustöö vaid paar kuud peale ilmumist ning asuti kiirelt tööd tegema hoopiski järjeosa kallal.

„The Culling 2“ ilmus juba järgmise aasta suvel, juulikuus. Tegemist oli absoluutse katastroofiga. Ohtralt vigu täis olev mäng langes negatiivse kriitikatulva osaliseks ja niigi pisikesed mängijatenumbrid kahanesid olematuks. Mäng korjati vaid paari nädala pärast müügilt. Selle asemel toodi (nüüd tasuta mängitav) originaal ning tituleeriti see ümber „The Culling: Origins'iks“. 2018. aasta septembrikuus taasilmunud teos pandi kinni 2019. aasta mais.

Arendaja Xaviant ei anna aga alla ning üritab veel ühe korra. Sel korral on teose maksusüsteem äärmiselt jabur ning keeruline. Sel korral hüljatakse tasuta mängu (free-to-play) mudel. Mängu eest tuleb maksta (v.a. kui üks eelmistest versioonidest juba olemas on), mis iseenesest tundub ju loogiline. Küll aga pole absoluutselt loogiline see, mis esimesele maksele järgneb.