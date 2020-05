Mis sai Arnold Schwarzeneggeri tegelaskujust „Kiskja“ filmis peale tiitreid? PS4 mäng pakub vastuseid! 

Just seda hakkab uurima hiljuti PlayStation 4 (ja ka PC) peal ilmunud üksikisikuvaates mitmikmäng „Predator: Hunting Grounds“. 26. mail jõuab teosesse esimene lisapakk, mis sisaldab just Schwarzeneggeri poolt kuulsaks mängitud tegelast.

Oma arvustuses kirjutasin mängu kohta järgmist: „„Predator: Hunting Grounds“ on mäng, millel on kindel eluiga. Tuntud filmifrantsiisi turjal ratsutamine võib küll ligi meelitada tulihingelisi fänne, ent kui esmane kiindumus kaob, kaovad ka mängijad ning tulevikus viliseb serverites tuul. Seni aga tuleb rauda taguda kuniks see kuum on, sest puudustest hoolimata pakutakse mõneks üürikeseks hetkeks täiesti arvestatavat meelelahutust.“