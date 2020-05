Uudised Millega tegeleb Eesti edukaim e-sportlane Puppey? No loomulikult võitmisega! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:16 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis (https://www.twitch.tv/dreamleague)

Kuna videomänge on võimalik üle võrgu mängida, saab e-sport ka raskematel aegadel üpriski hõlpsalt õitseda. See on hea uudis kodumaistegi küberatleetide jaoks, kel võistlustest puudu ei tule. Puhata pole saanud ka Maarjamaa tuntuim e-sportlane Clement „Puppey“ Ivanov, kes peab kandma võitmise rasket taaka.