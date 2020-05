Uudised SAHINAD: töös on „Diablo 2“ uusversioon ning see võib ilmuda juba sel aastal Toimetas Sten Kohlmann , täna, 13:58 Jaga: M

Foto: Activision Blizzard

Blizzardi märulirollikate seeria „Diablo“ teine osa on vaieldamatult sarja populaarseim. Võib juhtuda, et teose fännidel on peagi põhjust rõõmustamiseks. Nimelt liiguvad ringi jutud, et kompanii teeb tihedat tööd mängu uusversiooni kallal.