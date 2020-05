Uudised Ubisofti uute mängude kohta jõuavad meieni alles juulikuus 

Digitaalne pressikonverents kannab nime Ubisoft Forward ning selle raames lubatakse jagada uusi ja huvitavaid uudiseid eesootavate mängude kohta. Samuti lubatakse, et ekraanile jõuavad mitmed esmaesitlused. Ubisoft Forward leiab aset 12. juulil.



Hiljuti kuulutas Ubisoft ametlikult välja „Assassin’s Creed Valhalla“. Kompanii populaarseima mänguseeria järgmine sissekanne viib vabaduse nimel võitlevad palgamõrvarid viikingite ajastusse. Kohe peale esimese treileri ilmumist kuulutati, et esimene mängupilti tutvustav videoklipp avalikustatakse Microsofti Inside Xbox üritusel. Seal aga selgus, et meie ja Ubisofti arusaamad, milline üks gameplay treiler välja nägema peaks, on kategooriliselt erinevad.