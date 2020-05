Varia Bethesda vastas küsimusele, millal võime näha-kuulda uut infot „The Elder Scrolls 6“ kohta Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:05 Jaga: M

Pilt pärineb mängust „The Elder Scrolls V: Skyrim“, mida võib tänapäeval abosluutselt igal mängumasinal proovida. Foto: Bethesda

Bethesda teatas enda 2018. aastal toimunud E3 pressikonverentsil, et lisaks kõikidele muudele projektidele on alustatud ka avatud maailmaga rollimängu „The Elder Scrolls VI“ arendamist. Sellest hetkest alates on fännid kannatlikult oodanud teose kohta uut infot.