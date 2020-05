KATASTROOF! Robin Kooli jaoks lõppes ESL One Road to Rio „CS:GO“ turniir alagrupi põhjas 

Seda, et Mousesportsiga on midagi lahti, saime näha juba esimestes mängudes. Järjest koguti kaotusi, mille jagajaks neist tunduvalt nõrgemad tiimid. Peale kahte kaotust avaldas Koolile toetust teinegi kodumaine küberatleet Kevin Tarn, kes keelitas Kooli negatiivsele keskendumast. Selle asemel tulnuks keskenduda järgmiste mängude võitmisele.

Kahjuks tundub, et Tarni julgustavatest sõnadest ei piisanud. Mousesportsi jaoks lõppes ESL One Road to Rio turniir alagrupis, kus jäädi kolme võidu ja nelja kaotusega eelviimasele, 7. kohale.