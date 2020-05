VIDEO | Ubisoft lubas näidata „Assassin's Creed Valhalla“ mängupilti, valetas häbitult 

„Assassin's Creed Valhalla“ gameplay treiler pakub meile stiliseerituid, filmilikke klippe võitlusest, maailma eri paigust ja muust. Kordagi ei saa mängija aga aru, milline mängukogemus teda ees ootab. Inimeste pahameele tulemusena on kõnealune treiler YouTube'is sattunud negatiivsete hinnangute ohvriks. Artikli kirjutamise hetkel on poolteist minutit kestval klipil 19 positiivset ja 34 negatiivset hinnet.



Ka teose loovjuht Ashraf Ismail on mõistnud, et stuudio kommunikeeris varasemalt treileri olemust valesti. Mehe sõnul ootasid fännid õigustatult enamat. Ees ootab pikk reklaamikampaania, mille käigus näidatakse ka päriselt, kuidas mäng välja näeb. Ismaili sõnul on see ootamist väärt.