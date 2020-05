VIDEO | Selle uskumatuna näiva Xbox Series X mängu taga seisab vaid üks inimene! 

„Bright Memory: Infinite“ segab kokku tulistamise ning käsivõitluse. Mängijad astuvad Shelia nimelise tütarlapse saabastesse, kelle kasutada on nii tuli- kui ka külmrelvad. Lisaks on neiul tagataskust võtta ka erinevad supervõimed. Näiteks oskab ta mõtete abil asju liigutada ning kehast energiakerasid välja tulistada.

Allolev treiler näitab, milleks on viimane neist võimeline. Veelgi uskumatuks muudab fantastilise välimuse aga asjaolu, et teose taga seisab vaid üks mees, kes mängu kallal enda vabast ajast on nokitsenud.