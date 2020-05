VIDEO | Xbox Series X-i peal jookseb rallimäng „Dirt 5“ lausa 120 kaadrit sekundis 

Codemastersi hiljutine õrritamine läks täide, ent häid uudiseid ei pidanudki kaua ootama. Arkaadilikuma suunitlusega automäng näeb välja värvikirev, kiire ja pinev. Arendajate endi sõnul pole ükski mängusisene võidusõit teistega sarnanev. Samuti on teosele lisatud ka loopõhine mängulaad, kus astuvad üles legendaarsed häälnäitlejad Troy Baker ja Nolan North (kelle omavaheline suhtlemine on loodetavasti paranenud ).

Lisaks jookseb see Xbox Series X peal 4K resolutsioonis, 60 kaadrit sekundis. Küll aga antakse kasutajatele lisavõimalus resolutsiooni arvelt kaadrisagedust tõsta. See tähendab, et kiirete masinatega kruusa- ja asfaltteedel vuramine on võimalik lausa 120 kaadrit sekundis.