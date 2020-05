„TEINE TASE“ | „Ole palun õrn, see on minu esimene kord!“ 

Sel korral on Allanil, Stenil ja Ragnaril külas viimase kaksikvend Henryk, kes räägib sellest, kuidas on esimest korda „Unchartedi“ mänguseeriaga tutvust teha. Juhuse tahtel enda kogemusi kommentaarides jaganud ka meie kuulajad. Lisaks tulevad teemadeks tulised baarikaklused „Red Dead Online'is“, brutaalsed tänavakaklused „Streets of Rage 4-s“ ning kaklus treppidega Final „Fantasy VII Remake'is“. Lisaks selgub, mida arvavad poisid uuest „Assassin's Creed Valhallast“.