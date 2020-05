„Fortnite'il“ on üle 350 miljoni mängija, ent see ei pruugi jõuda ligilähedalegi neile kahele mängule 

See kannab nime „Party Royale“ ning tegemist on laadiga, kus inimesed saavad kokku, lõbutsevad, naudivad kontserte ning seda kõike absoluutselt vägivallavabalt. Uus mängulaad pühitsetakse sisse 8. mail toimuva (järjekordse) suure etendusega, kus astuvad üles muusikud Dillon Francis, Steve Aoki ja deadmau5.

Muljet avaldavatest numbritest hoolimata tundub, et globaalsel skaalal polegi „Fortnite“ kõige suurem tegija. Analüütik Daniel Ahmad sõnab, et kui läänes on Epic Gamesi teos korralikult kanda kinnitanud, siis Aasias mängu haare nii suur ei ole.