SAHINAD: PlayStation 5 pood saab võimaluse igat mängu koheselt proovida 

Nimelt vahendab Twitteri kasutaja PS5 Only (kes, nagu nimigi ütleb, jagab uudiseid vaid Sony järgmise konsooli kohta) ühte üpriski põnevat kõlakat. Neile on kõrva jäänud jutud, mis väidavad, et järgmise põlvkonna PlayStationi poes saab iga mäng demoversiooni, mida pole vaja isegi alla laadida.