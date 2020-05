RALLI EI MAGA! Codemasters vihjab tervelt kahele uuele „Dirt“ seeria osale 

Oma hiljutises blogipostituses tänab stuudio kõiki, kes on mänginud nende seni viimast rallimängu „Dirt Rally 2.0“. Ühtlasi anti teada, et mahukad lisasisu toonud hooajad on nüüdseks lõppenud, ent pisemaid uuendusi ja üllatusi võivad mängijad oodata sellegi poolest.