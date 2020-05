LÕPLIKULT RIIUS? Legendaarne helilooja Mick Gordon uuele „Doomile“ enam muusikat ei tee 

Tüliõunaks sai märtsis ilmunud järjeosa „Doom Eternali“ eraldiseisev heliplaat, mis aprillikuus mängu eriversiooni ostjateni jõudis. Paljud panid tähele, et paljude plaadile jõudnud palade produktsioon ei oodanud kõrgetele ootustele. Kui aga inimesed sellele viitasid, eemaldas Gordon end kiirelt situatsioonist ning ütles, et tema probleemseid palasid ei miksinud. Too au kuulus hoopiski ühele arendusmeeskonna liikmele.

Nagu raevus internetile kombeks järgnes ka antud situatsioonile olukord, kus plaadi kokku pannud id Software'i töötaja langes ahistajate küüsi. Samuti lisas lõkkele puid Gordon ise, kes andis Twitteris ühele fännile mõista, et ta ei usu, et ta tulevikus enam id Software'i ja Bethesdaga (mängu väljaandja) koostööd teeb.

Strattoni sõnul nägi algne, jaanuaris sõlmitud leping ette, et Gordon produtseerib plaadi tarbeks vähemalt 12 muusikapala. Kuna ühel hetkel tundus produtsendile, et Gordon ei pruugi oma ülesandega õigeaegselt valmis saada, anti käsk stuudio helimehele kokku miksida n-ö tagavaraplaan. Selleks kasutati mängu tarbeks loodud (eelnevalt kokkupakitud) helifaile.



Gordoni palvel lükkus edasi tähtaeg, mil ta pidi tööga ühele poole saama. Kella kukkudes andis helilooja üle üheksa muusikapala. Ülejäänute puhul lepiti kokku, et need toimetatakse kohale esimesel võimalusel. Avastati, et enamus Gordoni üheksast palast on malbema iseloomuga ning ei pruugi vastata fännide ootustele. Stuudio ja helilooja leppisid kokku, et pahameele vältimiseks segatakse kokku nii Gordoni looming kui ka id Software'i helitehniku poolt miksitud nn. tagavarapalad.