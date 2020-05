ARVUSTUS | „Predator: Hunting Grounds“ – kui see veritseb, saab seda tappa! 

Predatori võidutingimused on lihtsad. Sõdurid tuleb elimineerida, vaheneid valimata. See tähendab, et kui tavapärane lähenemine ei toimi, on varrukas veel üks trump – enesehävitus. Saagiks langenud kütil on enne manala teed minemist võimalik aktiveerida enda turvises asuv pomm, mille plahvatus võtab endaga kaasa kõik lähedale jäävad inimesed. Kui sõdurid jäävad plahvatuse raadiusesse, on Predator (postuumne) võitja. Kui aga kasvõi ükski soldat suudab põgeneda, on võit nende. Säärane lähenemine lisab matšidesse natukenegi värskust.

Arvuti poolt juhitud vaenlased mängijatele suurt peavalu ei valmista. Oma rumaluse tõttu lausa joostakse kuulidele otsa. Foto: IllFonic / Sony

Kahjuks on värskus asi, millega mäng väga julgelt eputada ei saa. Sõdurina mängimine (nagu nüüdseks juba korduvalt öeldud) on totaalselt klišeeline ning ei paku midagi uut. Predatori rolli sisseelamine võtab aga aega. Temana saab harjutada ka võrgust väljaspool õpetavas mängulaadis ja kahjuks võib sellest saada ainus viis, kuidas temaga mängida saab. Nimelt peab võrgus Predatorina mängimiseks äärmiselt kaua ootama Minna võib lausa 20 minutit.

Ka visuaalselt jääb elamus pigem keskpäraseks. PlayStation 4 konsool (mäng on saadaval ka PC peal) on oma lõpufaasis ning reeglina tähendaks see, et arendajad on riistavaraga tuttavamast tuttavamad ja suudavad sellest maksimumi välja pigistada. „Predator: Hunting Grounds“ seda ei suuda, jättes kohati mulje, et teos tunneks ennast kodusemalt eelmise põlvkonna mängumasinatel.