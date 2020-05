Uudised Aasta suurim e-spordisündmus The International lükkub COVID-19 tõttu teadmata ajaks edasi Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:44 Jaga: M

The International 2019 võidumeeskond OG on ainus tiim, kes suutnud trofee kahel järjestikusel aastal enda peade kohale tõsta Foto: AFP/Scanpix

Järjekordne suurüritus on koroonaviiruse ohvriks langenud. Valve andis teada, et pandeemia poolt põhjustatud olukorra tõttu lükkub arvutimängu „Dota 2“ finaalturniir The International teadmata ajaks edasi.