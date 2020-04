„TEINE TASE“ | Kas 1 euro peaks garanteerima vähemalt 1 tunni mänguaega? 

Allan, Ragnar ja Sten astuvad vastu järjekordsele karantiiniepisoodile, ent sel korral on neil varrukast võtta küsimus, mis vajab arutamist. Kas 60 eurot maksev mäng peab garanteerima vähemalt 60 tunni pikkuse kestuse? Mis hetkest on okei kritiseerida mängu pikkuse ja hinna suhet? Mis tegelikult oluline on? Lisaks räägime uuest tulistamismängust „Predator: Hunting Grounds“, jätkame „Final Fantasy 7 Remake'i“ teemadel ning peatume PlayStation 4 viimastel suurtel hittidel.