Epic Gamesi poest tasuta arvutimängude saamine muutus just pisut keerulisemaks 

Nimelt soovib Epic Games, et nende platvormi kasutajad pööraksid rohkem rõhku oma konto turvalisusele. Seetõttu on sisse lülitatud kaheastmeline autentimine, ilma milleta jäävad tasuta mängud lunastamata.

„Me mõistame, et tegemist on pisikese ebamugavusega, ent me tahame pakkuda parimaid võimalusi teie konto turvamiseks,“ sõnas Epic Games hiljutises blogipostituses .

Praegu on Epic Gamesi poes tasuta krabatav strateegiamäng „For the King“, alates 30. aprillist saavad kasutajad aga ligipääsu õudukale „Amnesia: The Dark Descent“ ja seiklusmärulile „Crashlands“.